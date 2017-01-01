Лучшие поздравления с годом Собаки- 2018 родным и друзьям

"Главред" подготовил небольшую подборку поздравлений.
"Главред" подготовил небольшую подборку поздравлений.
"Пусть наступающий год будет для Вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!"
***
Хай тобі в 2018 році добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.
***
День за днем, і крок за кроком…
З новим щастям, З Новим Роком!
***
Хай Жовтий собака в гості зайде,
І подарунків безліч принесе:
Радість для серця і спокій душі,
Піднесений настрій для всієї сім'ї!
Вітаю з Новим роком!
***
Щоб у хаті все було
і грошики й бабло
Щоб шампанське відкривали,
кожен день гостей стрічали.
З новим щастям, З Новим Роком!
***
Пришла Собака к нам с добром,
С уютом, с верностью, с любовью,
Наполнит души всем теплом,
Подарит крепкое здоровье!
Желаю я, чтоб всем нам Пес
Большое счастье подарил,
Достаток и успех принес,
И много бодрости и сил!
***
Символ года к нам спешит,
Чтобы радость подарить,
Повод даст, чтоб улыбаться
Год 2018!
Принесет успехов горы
Нежным, сильным и упорным,
Чудом небо озарит
И мечты осуществит.
И одарит волшебством,
Озарит успехом дом
И прогонит все напасти —
С Новым годом, с новым счастьем!
***
Улетает Петушок,
Взяв с собой всех бед мешок,
Чтобы год прошел без драки,
Наступает год Собаки.
Радость, преданность несет
И здоровья на весь год.
Пусть дружок или подружка
В эту ночь почешет ушко,
Вас тогда любовь найдет,
Дружбу, счастье позовет.
***
Эх, провожаем петуха,
И встречаем мы щенка.
Желаю в год собаки:
Чтоб не встревали в драки.
Хвост держите пистолетом,
Отдыхайте круглый год.
Все невзгоды, страхи, беды,
Закопайте в огород.
Будет пес ваш — талисманом,
Только счастье пусть несет.
Лично я вам пожелаю
Встретить дружно этот год!
***
В год 2018
Не должны вы огорчаться.
Это будет лучший год.
Вам собака принесет
Счастье, радость и везение,
Тут не может быть сомнения.
И здоровье в этот год
Ни за что не подведет.
***
Позабудь про все тревоги,
Год Собаки на пороге!
Пусть она тебя хранит
От несчастий и обид.
В год 2018
Я желаю наслаждаться
Каждым мигом, каждым днем.
Только радость будет в нем!
***
С Новым годом вас народ,
Пусть год собаки принесет,
Здоровье крепкое, успех,
Решений важных, добрый смех.
Пусть исполняются мечты,
Да больше в душах доброты.
Чтоб толстым стал ваш кошелек,
А счастья, чтоб под потолок.
***
Снег кружится и летает,
Слышим лай возле ворот,
Петуха прочь прогоняя,
Год Собаки к нам идет.
С Новым годом поздравляю
Я сегодня всех вокруг,
И желаю, чтоб была
Вам Собака — лучший друг.
Верным, преданным, надежным
Стал для вас, чтоб Новый год,
Пусть удачу за собою к вам Собака приведет.
***
Год 2018
Продолжает приближаться.
Год Собаки — это классно!
Будет жизнь твоя прекрасна.
Прямо с первого числа
В гору все пойдут дела,
И продолжится везение,
Здесь не может быть сомнения.
***
На востоке говорят:
Год Собаки скоро,
Пусть же Новый год несет
Много вам задора!
Ведь собака — верный друг,
Преданный и добрый,
Пусть и год будет таким:
С доброй песьей мордой!
Пусть подарит вам тепло,
Свет и радость дружбы,
Машет весело хвостом,
Мил и добродушен!
***
Поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть 2018-й принесет с собой только хорошее, пусть 2 — будет символом двойной удачи, 0 соответствует количеству трудностей на жизненном пути, 1 позволяет быть во всем на первом месте, а 8 будет перевернутой эмблемой бесконечности твоего счастья и благополучия в 2018 году.