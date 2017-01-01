Лучшие поздравления с Рождеством Христовым

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах, церквях и соборах проводятся торжественные богослужения в честь светлого праздника Христова Рождества.

Рождество Христово — важнейший религиозный праздник, причисляемый к "Великим двунадесятым". Христиане начали отмечать его с четвертого столетия как день появления на свет Иисуса Христа в облике человека. Рождеству предшествует традиционный сорокадневный пост. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах, церквях и соборах проводятся торжественные богослужения, после которых миряне накрывают у себя дома столы с обязательными 12 блюдами.

К слову, после Рождества начинаются двухнедельные святки – с веселыми гуляниями, обильными угощениями и, конечно же, колядками.

Один из самых старых способов поздравлений с этим праздником - специальная рождественская открытка. Его изобрели в 19 столетии и используют до сих пор (поскольку он очень удобен). Раньше открытки отправляли с помощью обычной почты, а сейчас гораздр чаще для этих целей используется электронная. Для коллег и знакомых лучше использовать как раз этот вариант, а для родных и друзей стоит изготовить открытку самостоятельно.

Рождественский коллаж. Все наверняка будут сильно рады, если увидят на стене вручную сделанную тематическую подборку картинок на тему праздника. Кроме того, людям будет приятно, если на коллаже будет написано каждое пожелание лично для них – с подробным перечеслением достоинств и добродетелей.

Смс-сообщения. Пожалуй, это сейчас самый популярный способ поздравления с Рождеством. С помощью сообщений можно достаточно удобно и оперативно поздравить всех родных и близких.

К примеру, смс-ки могут выглядеть так: "Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни".

"В Рождество Христово хочу Вам пожелать счастья и радости, здоровья и удачи. Пусть Бог хранит Вас и Вашу семью. Пусть дела идут в гору, дети растут крепкими, умными и веселыми, а со второй половинкой Вы будете жить в мире и согласии".

"Даже маленькие снежинки в этот день кружатся в воздухе как-то величественно и необычно. Поэтому желаю в Рождественский вечер и самой поверить в чудо. Ощутить, как сильно тебя любят, как ценят за твое доброе сердце. Хочу, чтобы под елочкой ты нашла три больших мешка — со счастьем, любовью и радостью".

"В семейный праздник Рождество Христово – пусть мир царит в домах на всей земле. Пусть в дом ваш не найдут дорогу беды, а только счастье входит в ваши двери. Желаю вам не знать грустных мыслей и одиночества. Оставьте в прошлом все плохое и негативное, что было с вами и идите вперед только с хорошим. Пусть улыбка озаряет вас всегда и глаза сияют от счастья и любви!".

"Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни".

Естественно, что стоит использовать и рифмованные поздравления:

"С Рождеством! Благая весть

В дом войдет ваш пусть! Не счесть

Благ земных, что вам желаю!

С праздником вас поздравляю!"

"Дорогие, с Рождеством!

Со святым вас волшебством!

Пусть крепчает тело, дух,

Мысли легкие, как пух,

Радостью вас озаряют!

С праздником вас поздравляю!"

"Сегодня праздник — Рождество,

Весь город в ожидании тайны,

Он дремлет в инее хрустальном

И ждет: свершится волшебство!"

"Мир вашему дому,

И пожелайте другому,

Сегодня ведь праздник чудесный,

Самый желанный и интересный!

Он называется Рождество,

Когда случается волшебство!

Когда сбываются все мечты,

И появляется свет от звезды!"

Редакция "Главреда" от всей души поздравляет читателей со светлым праздником Рождества Христова!