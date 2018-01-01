Лукашенко спел на концерте Повалий: видео не для слабонервных

Незнание слов не помешало белорусскому лидеру показать свои вокальные данные.

Лукашенко на концерте Повалий был активен Скриншот YouTube

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил концерт переехавшей в Россию скандальной украинской певицы Таисии Повалий.

На опубликованном в YouTube видео запечатлен фрагмент, как исполнительница подошла к главе государства, который расположился в зале.

Лукашенко не растерялся, взял у Повалий микрофон и начал вместо нее петь песню на украинском языке "Твоих рук родные объятия". Однако слова композиции белорусский лидер не особо помнил, впрочем, это не стало препятствием для его импровизации.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил жителям страны, что Беларусь может войти в состав другого государства.

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