"Ляля, Ясноведа, Златозар, Сварг". Стало известно, какие необычные имена дают киевляне детям

Информацию озвучили представители пресс-службы теруправления юстиции по Киеву.
Соответствующее сообщение в среду, 18 июля, опубликовали представители пресс-службы теруправления юстиции по Киеву.
Среди самых необычных имен, которые наградили родители своих чад, значатся Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра (женские) и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария (мужские).
По словам руководителя ведомства Станислава Куценко, всего за полгода в Киеве было выдано 17057 свидетельств о рождении.
Напомним, ранее сообшалось о том, что Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери.
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