Любовники, колдуны и тайны соседских квартир. В Нацполиции ко Дню смеха рассказали о курьезных вызовах

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что за ложный вызов предусмотрена ответственность.
Пресс-служба Национальной полиции Украины к празднику опубликовала в Facebook несколько наиболее забавных вызовов от граждан Украины за последнее время.
- Заявительницу напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.
- Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что имеет адрес другого игрока.
- Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.
- В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету "Пенсионер" в одном лотке по 1,75 гривни, а в другом ее продают за 2 гривни.
- В Тернополе заявитель попросил помощи полиции за то, что его жена привела домой любовника Александра.
В Нацполиции напомнили, что ложные вызовы, разумеется, забавны, однако гражданам следует помнить об административной и криминальной ответственности за беспочвенное обращение в полицию.
Напомним, в честь Дня смеха известные бренды и интернет-пользователи разразились каскадом шуточных сообщений и новостей.