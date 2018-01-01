Любовники, колдуны и тайны соседских квартир. В Нацполиции ко Дню смеха рассказали о курьезных вызовах

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что за ложный вызов предусмотрена ответственность.

В Нацполиции решили в честь 1 апреля вспомнить курьезы Национальная полиция Украины

В Украине 1 апреля отмечается День смеха, когда приветствуются шутки, розыгрыши и курьезные ситуации.

Пресс-служба Национальной полиции Украины к празднику опубликовала в Facebook несколько наиболее забавных вызовов от граждан Украины за последнее время.

- Заявительницу напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.

- Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что имеет адрес другого игрока.

- Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.

- В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету "Пенсионер" в одном лотке по 1,75 гривни, а в другом ее продают за 2 гривни.

- В Тернополе заявитель попросил помощи полиции за то, что его жена привела домой любовника Александра.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

В Нацполиции напомнили, что ложные вызовы, разумеется, забавны, однако гражданам следует помнить об административной и криминальной ответственности за беспочвенное обращение в полицию.

Напомним, в честь Дня смеха известные бренды и интернет-пользователи разразились каскадом шуточных сообщений и новостей.