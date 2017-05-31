"Люмпен и деклассированные элементы". Военный эксперт назвал проблемы в "армии" ЛДНР

РФ планировала проводить подготовку боевиков в Тульской области, но потом учебные центры появились на территории ОРДЛО.

Боевики на Донбассе joinfo.ua

С самого начала агрессии России на Донбассе РФ испытывала проблему в подготовке личного состава.

Об этом депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил в интервью "Апострофу".

По его словам, сначала РФ планировала проводить подготовку в Тульской области, но потом учебные центры появились на территории ОРДЛО. Также нардеп указал на низкие морально-психологические качества пророссийских боевиков.

"То есть в своей массе это люмпен, деклассированные элементы, как раньше говорили. Люди, которые обладают довольно сомнительными морально-психологическими качествами, а тем более – деловыми", — отметил Тымчук.

Он подчеркнул, что нынешние боевики не могли получить достаточные военные навыки на службе в украинской армии, поскольку она до оккупации Крыма и войны на Донбассе фактически деградировала.

"Соответственно, люди имеют военно-учетные специальности, но реально они не могут как-то эксплуатировать технику и использовать вооружение", — говорит эксперт.

По его словам, общее количество незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не изменилось — 36 тысяч человек, из которых 6 тысяч — кадровые российские солдаты. Тымчук добавил, что российские солдаты в основном являются инструкторами, командирами подразделений и операторами наиболее высокотехнологичных вооружений.

Напомним, ранее политолог рассказала, почему безвиз с ЕС лишил смысла военную агрессию РФ против Украины.