Маленький мальчик ошибку нашел. В Британии 7-летний украинец заставил исправлять неверный факт об Ан-225

Издательство Miles Kelly уже прислало мальчику и его родителям "покаянное письмо".

Самолет Ан-225 "Мрия" 24 Канал

В Великобритании издательство Miles Kelly пообещало 7-летнему украинцу Захару Лисковому исправить ошибку в недавно вышедшей в свет энциклопедии.

Об этом в своем видео-блоге на портале YouTube рассказал сам мальчик.

В книге легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" был назван "российским". Лисковой и его родители сообщили об этом ошибке в издательство. Довольно быстро оттуда пришел ответ.

"Спасибо, что связались, чтобы поделиться этой информацией. Мы уже приняли меры по этому вопросу, и это (информация о самолет "Мрия") будет исправлено, когда книга будет переиздана. Мы действительно просим прощения, если как-то обидели, и это, конечно, не было сделано намеренно",

– говорится в письме Miles Kelly.

Напомним, ранее сообщалось о том, что самолет "Мрия-225" перевез рекордный груз.