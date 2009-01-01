Мало желающих быть "пушечным мясом". Жебривский назвал проблемы боевиков на Донбассе

Батальоны и так называемые армейские корпуса боевиков укомплектованы процентов на 40, заявил глава ВГА.

Боевик ДНР, иллюстрация sprotyv.info

На Донбассе у боевиков наблюдаются значительные проблемы с комплектацией группировок личным составом и низкое моральное состояние.

Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал в интервью censor.net.uа.

"Батальоны и так называемые армейские корпуса укомплектованы процентов на 40. Мало желающих быть "пушечным мясом", — сказал Жебривский.

По словам главы Донецкой ОВГА, на данный момент боевики все еще не убрали с линии разграничения тела убитых, которые были оставлены после неудачных атак в районе Авдеевки.

"Вот смотрите: сейчас в "промке" — много их трупов. Наши предлагают забрать, но они этого не делают. На сегодняшний день это отложенная опасность для Украины", — отметил глава Донецкой военно-гражданской администрации.

Напомним, ранее главари кормят боевиков слухами о новом наступлении у Авдеевки и возвращении потерянных позиций.