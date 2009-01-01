Маневры и преодоление препятствий. Под Одессой бойцы ВСУ отрабатывают навыки вождения бронетехники

Будущие офицеры совершенствуют свои навыки вождения в боевом и предбоевом порядке.
Об этом пишет "Думская" со ссылкой на представителей академии.
Сообщается, что будущие офицеры совершенствуют свои навыки вождения в боевом и предбоевом порядке с преодолением разных препятствий в сложных метеоусловиях.
Занятия по экстремальному вождению БТР-80, БМП-2, МТЛБ и БМД проходят на танкодроме, оборудованном специальными преградами.
Водители маневрируют на скоростных участках, преодолевают складки местности и зоны вязкого грунта.
Напомним, на Черниговщине прошли масштабные учения с привлечение резервистов.
Фото: "Думская".