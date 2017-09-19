Маневры вертолетов и бронетехники. Опубликовано видео учений "Rapid Trident-2017"

Учения в режиме реального времени отображаются на мониторах операторов центра имитационного моделирования.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минобороны.
Отмечается, что маневры в режиме реального времени отображаются на мониторах операторов центра имитационного моделирования.
Иностранных гостей своими достижениями поражали не только опытные украинские бойцы, но и наши военные программисты.
Украинская компьютерная система управления войсками "Дельта" не только полностью совместима с натовскими аналогами, но и по параметрам защищенности и легкости управления на шаг впереди многих из них.
Напомним, ранее были опубликованы фото учений морпехов ВСУ.
Видео: Військове телебачення України.