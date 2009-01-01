Машин не хватает катастрофически. СМИ рассказали о дефиците легкой бронетехники в зоне АТО

Украинской армии на передовой нужны тысячи таких машин как "Дозор", считает эксперт Сергей Згурец.

Броневик "Дозор-Б" ukroboronprom.com.ua

В зоне АТО на Донбассе украинские военные остались фактически без легкой бронированной техники, ее катастрофически мало.

За последние 10 лет построено всего 10 бронемашин "Дозор", идет речь в материале "Донбас.Реалии".

Сообщается, что из-за проблем с наличием техники ВСУ начали испытывать польский бронетранспортер "Онцила", который поляки создали на основе украинского "Дозора".

Кроме экипажа в десантном отделении "Дозора" помещается еще восемь бойцов. В случае опасности, они также могут вести бой, не оставляя бронированную капсулу. Для этого машина оснащена защищенными бойницами.

Но сейчас "Дозоров" в зоне боевых действий нет. Есть машина на полигоне в Житомирской области — за сотни километров от линии фронта. 95-я бригада, которая получила десять новых броневиков, сейчас на ротации. В другие подразделения "Дозоры" пока не поступали.

После начала боевых действий на Донбассе секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для военных закупят 200 "Дозоров". Но на испытания в войска первый опытный образец попал только через год. Военные протестовали технику и обнаружили почти полсотни недоработок. И только в конце июля 2016-го бойцам отправили первые десять "Дозоров". Они оказались и последними. С того момента больше ни нового "Дозора" армии не дали.

Бронеавтомобиль "Дозор-Б" сделали на Львовском бронетанковом заводе, который входит в государственный концерн "Укороборонпром". Руководитель ведомства Роман Романов обвиняет самих военных в том, что новых "Дозоров" на передовой пока не предвидится.

"В этом году у наших военных формирований мало шансов получить бронетехнику "Дозоры", БРТ-3, БТР-4. Потому что некоторые чиновники до сих пор не подписали с предприятиями договоры. Я это могу назвать только диверсией", — отметил Романов.

Пока оба ведомства, отвечающие за вооружение подразделений на передовой, обмениваются взаимными обвинениями, президент Петр Порошенко пояснил: проблема в качестве машин. Броневики все еще не соответствуют требованиям.

В салоне очень жарко и слишком шумно во время движения. Претензии у Минобороны есть и к пулеметной установки, перечисляет недоработки эксперт по вооружению Сергей Згурец. Но бронемашина военным нужна давно и сейчас особенно, поэтому в Украине решили тестировать аналог "Дозора" — "Онцилу", который по лицензии теперь делают в Польше.

"Польская сторона смогла довести его до того уровня, который удовлетворяет украинских военных и мы действительно имеем парадоксальную ситуацию, когда украинский конструкция в одном варианте доведена до определенного уровня, а в другом - осталась на уровне, который связан с определенными оговорками со стороны военных", — отметил директор информационно-консалтинговой компании "Defence Express" Сергей Згурец.

Украинской армии на передовой нужны тысячи таких машин как "Дозор", считает эксперт Сергей Згурец. Но даже если Минобороны и Львовский бронетанковый смогут наконец договориться и продолжат нормальное сотрудничество — в этом году военные могут рассчитывать не более чем на пять таких машин.

Подробнее на эту тему читайте в материале "Главреда" "Украинская оборонка. Кто кует бронированный кулак державы?".