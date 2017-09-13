Сегодня, 21:49 RSS

"Машина для убийства". В Сети троллят новые обвинения следователей РФ в адрес Яценюка

Сегодня, 21:15

В соцсетях Яценюка нарекли "машиной для убийства".

Арсений Яценюк
В Сети троллят новые обвинения Яценюка УНИАН
В Сети отреагировали на очередное обвинение российских следователей в адрес экс-премьера Украины Арсения Яценюка в том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Приднестровье.

В сети смеются и иронизируют на тему "Яценюка-боевика" из ПМР.

Пользователи соцсетей шутят о том, каким мощным "боевиком" был политик, называя Яценюка "машиной для убийства".

Не удержался от иронического комментария на эту тему даже глава МВД Украины Арсен Аваков, написав следующее: "Вот работаешь рядом с человеком годы, а он, оказывается, не только в Чечне мочил ... да еще и в Приднестровье резал!".





 


Напомним, ранее в соцсетях потроллили Следком РФ за "Яценюка-карателя".

Теги:  
Яценюк, Приднестровье, ПМР, Россия, обвинение, соцсети
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...