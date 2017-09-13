"Машина для убийства". В Сети троллят новые обвинения следователей РФ в адрес Яценюка

В соцсетях Яценюка нарекли "машиной для убийства".

В Сети троллят новые обвинения Яценюка УНИАН

В Сети отреагировали на очередное обвинение российских следователей в адрес экс-премьера Украины Арсения Яценюка в том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Приднестровье

В сети смеются и иронизируют на тему "Яценюка-боевика" из ПМР.

Пользователи соцсетей шутят о том, каким мощным "боевиком" был политик, называя Яценюка "машиной для убийства".

Не удержался от иронического комментария на эту тему даже глава МВД Украины Арсен Аваков, написав следующее: "Вот работаешь рядом с человеком годы, а он, оказывается, не только в Чечне мочил ... да еще и в Приднестровье резал!".

Вот работаешь рядом с человеком годы - а он оказывается не только в Чечне мочил .. так ещё и в Преднестровье резал!☻ https://t.co/PUu3iDkPbS pic.twitter.com/fjRlTIRTlL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 13, 2017





А кровожадный Боевой Кроль.оказывается,рузкую кровишшу проливал еще и в Приднестровье. pic.twitter.com/K5evuVH5iJ — свічка (@svecha62) September 13, 2017





За 25 лет боевик Яценюк не изменился. pic.twitter.com/gc26Mm8pvC — Mikhail Golub (@golub) September 13, 2017





Яценюк ймовірно воював у Придністров'ї, - російські криміналісти https://t.co/nkMN7rZRlN — Еспресо (@EspresoTV) September 13, 2017





"В России утверждают, что Яценюк воевал в Приднестровье" pic.twitter.com/MiTWEkva5K — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) September 13, 2017





Напомним, ранее в соцсетях потроллили Следком РФ за "Яценюка-карателя".