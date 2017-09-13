"Машина для убийства". В Сети троллят новые обвинения следователей РФ в адрес Яценюка

В соцсетях Яценюка нарекли "машиной для убийства".
В сети смеются и иронизируют на тему "Яценюка-боевика" из ПМР.
Пользователи соцсетей шутят о том, каким мощным "боевиком" был политик, называя Яценюка "машиной для убийства".
Не удержался от иронического комментария на эту тему даже глава МВД Украины Арсен Аваков, написав следующее: "Вот работаешь рядом с человеком годы, а он, оказывается, не только в Чечне мочил ... да еще и в Приднестровье резал!".
Вот работаешь рядом с человеком годы - а он оказывается не только в Чечне мочил .. так ещё и в Преднестровье резал!☻ https://t.co/PUu3iDkPbS pic.twitter.com/fjRlTIRTlL— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 13, 2017
А кровожадный Боевой Кроль.оказывается,рузкую кровишшу проливал еще и в Приднестровье. pic.twitter.com/K5evuVH5iJ— свічка (@svecha62) September 13, 2017
За 25 лет боевик Яценюк не изменился. pic.twitter.com/gc26Mm8pvC— Mikhail Golub (@golub) September 13, 2017
Яценюк ймовірно воював у Придністров'ї, - російські криміналісти https://t.co/nkMN7rZRlN— Еспресо (@EspresoTV) September 13, 2017
"В России утверждают, что Яценюк воевал в Приднестровье" pic.twitter.com/MiTWEkva5K— Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) September 13, 2017
Напомним, ранее в соцсетях потроллили Следком РФ за "Яценюка-карателя".