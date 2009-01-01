Массовые обыски в 15 областях, задержаны 23 человека

Силовики выявили порядка 96 млрд грн ущерба государству.

В 15 областных управлениях бывшего Миндоходов силовики проводят обыски, уже задержаны 23 человека.

Об этом заявили глава МВД Арсен Аваков и военный прокурор Украины Анатолий Матиос, пишет 112 Украина.

"Я думаю, что это самая большая антикоррупционная операция, которая проходила и проходит до сих пор в масштабах страны. Порядка 96 миллиардов гривен ущерба государству группа выявила. И сейчас здесь расположен штаб, потому что здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, Анатолий (Матиос) их будет направлять в суд", — заявил Аваков.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на данный момент проводятся 454 обыска.

"На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыски на территории 15 областей государства, происходит одномоментное задержания ряда лиц, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения, благодаря возможностям и содействием МВД, Нацгвардии, будут доставляться авиатранспортом сюда с вручением подозрений и отправкой в ​​Печерский суд для рассмотрения по существу наших ходатайств об избрании меры пресечения - арест", — заявил Матиос.

По словам Матиоса, часть людей уже задержаны и им избирается мера пресечения.

"Сейчас происходит операция относительно первых руководителей и их заместителей всех 15 областных управлений Министерства доходов и сборов на тот момент, так называемых государственных налоговых администраций, которые имели прямое отношение к организации функционирования так называемых налоговых площадок, они же программные предприятия, они же транзитеры для налоговых ям в результате, чего государство недополучило, а фактически преступная организация Януковича, Клименко и тех кто до сих пор находился в Украине, смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму 97 млрд грн", — пояснил военный прокурор.

Напомним, в налоговой Киевской области прошли обыски, в которых выявили махинаций на 160 млн грн.

фото: inforesist.org