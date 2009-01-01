Матиос о массовых задержаниях налоговиков: вертолеты еще прилетят за теми, кто их не ждет

Денисюк имеет право внести залог в размере 100 млн 230 тыс. грн.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что суд постановил арестовать задержанного фигуранта дела о налоговых площадках экс-министра Александра Клименко бывшего председателя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка.По его словам, возможно внесение залога в размере 100 миллионов 230 тысяч гривен, пишет он на странице в Facebook. Также прокурор прокомментировал замечание, что подозреваемых по этому делу, которых накануне задержали в результате масштабной антикоррупционной операции, так же "вертолетами развезут по домам"."Нет! Скорее всего вертолеты прилетят на тех, кто их точно не ждет!... Немного позже", — отметил Матиос.

Как известно, 24 мая, прошла масштабная операция правоохранителей против коррупции в налоговой сфере.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что преступная организация Януковича и тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн.