"Маугли из зверинца". Сеть потрясло поведение детей ромов в электричке, фото, видео

На кадрах видно, как развязно ведут себя дети: бегают по салону, залазят на багажные полки, бегают и пристают к пассажирам.

Сеть возмущена поведением детей ромской национальности, которые очень неприлично вели себя в электричке сообщением "Львов-Мукачево".

Соответствующие фото и видео опубликовал один из пассажиров Сергей Мотринец на своей странице в Facebook.14 февраля снял ряд фото и видео с детьми

"Пригородная электричка "Львов-Мукачево". Жду комментариев", — написал он.

На кадрах видно, как развязно ведут себя дети: бегают по салону, залазят на багажные полки, бегают, кричат и пристают к пассажирам.

Подписчики возмущены увиденным.

"В пригородной (электричке. - ред.) не без концертов. Стабильность", — отметил один из пользователей.

"Реально это не смешно. Я несколько дней назад ехала во Львов на поезде Львов-Солотвино, так у меня в плацкарте было такое же", — пишут подписчики.

"В августе ехали с Воловца во Львов с внуками, благо ехали в вагоне с местами и там тоже эти дети с ихними родителями достали, все 3 часа шныряли туда сюда и песни пели и голдели грязные, а как их высадишь", — сетует еще один подписчик.

Кто-то считает, что детям, возможно, не хватает внимания.

"Напоминает мультик об обезьянках, не помню как называется", — пишут читатели.

"Не нашлось никого, чтобы успокоить индейцев", "Схоже,як індуси в Індіі на поізд сідають", "Їх треба перевозити у вальєрах", А де ви набрали стільки Мауглі ? Іх тепер пачками зі звіринця випускають?, "А попробувати показати фото та відео Барону, пробували? Може бути зовсім несподіваний результат", — пишут участники дискуссии.

Напомним, в "Укрзалізниця" заявили о намерениях качественно улучшить сигнал Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения стоимости обслуживания в билет пассажира.