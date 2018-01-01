"Мечтал прибрать Крым к рукам еще в прошлой жизни": астролог рассказал об инкарнации Путина

Астролог Влад Росс в подтверждение своей теории привел три довода.

Путин и Бергойн даже внешне похожи, уточнил астролог. Фото: Обозреватель

В прошлой жизни (инкарнации), вероятнее всего, был английским фельдмаршалом, сэром Джоном Фоксом Бергойном.

Как рассказал "Обозревателю" астролог Влад Росс, в подтверждение этой теории есть как минимум три довода.

Во-первых, это астрологические параллели в гороскопах данных двух людей. "Заходящий узел лунной орбиты, связанный с предыдущей инкарнацией, у Владимира Путина находится в зодиакальном знаке Льва в соединении с Плутоном и Черной Луной", – рассказал Росс.

Он обратил внимание, что Бергойн родился 24 июля 1782 года, под знаком Льва, а умер он 7 октября 1871 года. В свою очередь Путин родился 7 октября 1952 года. Кроме того, "Плутон в заходящем узле говорит о том, что в прошлой жизни Путин обладал властью – как известно, Бергойн был фельдмаршалом, военачальником".

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Во-вторых, у этих людей много общего как в судьбах, так и в характерах (оба – весьма воинственные личности). "Бергойн ненавидел США. На стороне Турции он участвовал в осаде Севастополя, организовывал бомбардировки Малахова кургана. А теперь вспомните путинское "Крым наш" и то, как он поступил с полуостровом", – отметил Росс.

Кроме того, Бергойн прославился тем, что "посылал людей на верную смерть, действовал как пират". "Исходя из действий Путина, можно предположить, что и он исповедует подобные ценности", – добавил астролог.

И, наконец, в-третьих, Путин и Бергойн похожи внешне.

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