Медики рассказали, чем полезен для организма утренний секс

По мнению специалистов, людям непременно стоит утром уделять время на занятия интимом.

По мнению медиков, утренний секс - очень полезное занятие "Поэмбук"

Медики составили для мужчин и женщин краткий перечень преимуществ, которые дают человеческому организму занятия сексом в утреннее время.

1. Утренний секс - хорошая альтернатива утренней гимнастике. Во время интима обычно задействованы все группы мышц тела. Это, в свою очередь, позволяет успешно бороться с лишним весом и сохранять стройность.

2. Утренний секс – отменный массаж для всех внутренних органов. Благодаря тому, что "горизонтальная гимнастика" улучшает кровообращение и нормализует давление в крови, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, некоторым людям именно утренний секс помогает бороться с мигренями.

3. Женщины, которые любят заниматься утренним сексом, гораздо реже страдают от депрессии, а мужчины – не подвергаются стрессам.

4. Биоритмы сексуальных желаний обычно у мужчин и женщин полностью совпадают только два раза в сутки – в 08.00 и в 20.00. В эти часы мужская и женская "синусоиды сексуальности" достигают максимальных показателей.

5. Люди, занявшиеся сексом утром, в течение всего дня ведут себя заметно спокойнее и гораздо легче сосредотачиваются, нежели их предпочитающие утреннюю зарядку коллеги. Кроме того, утренний секс пробуждает мозговую активность и творческие способности.

Напомним, ранее разработали приложение для подтверждения согласия на секс.