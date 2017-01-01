Медики рассказали о самых необычных травмах, полученных во время секса

Постельные эксперименты, как оказалось, могут быть весьма травмоопасным делом.
Соответствующая информация опубликована в американском издании Men's Health.
Самая распространенная травма — ожог половых органов остатками острой еды, которую употреблял перед сексом один из партнеров. Вторая по популярности травма — различные инородные предметы в анусе (к примеру, картофелина).
Третья травма, с которым приходится регулярно сталкиваться медикам, — сильное раздражение женских половых органов от шипучих конфет, использованных партнерами во время полового акта.
Четвертая травма — перелом пениса, полученный при разных необычных обстоятельствах. Причем мужчины часто их скрывают К примеру, один пациент без колебаний заявил медикам, что получил такую травму, врезавшись на автомобиле в столб.
Пятая травма — связана с зубными брекетами. Один из партнеров поцарапал ими другого и занес инфекцию.
Шестая травма — застрявшее на пенисе обручальное кольцо. Медики рассказали историю 60-летнего мужчины, страдавшего от отсутствия эрекции. Он нашел совет о кольце во всемирной сети и решил попробовать вылечиться таким экстравагантным способом. В итоге врачам пришлось привлекать спасателей и распиливать металл. "Когда мы попытались снять кольцо с помощью инструмента, внезапно засветилось ярко-оранжевым цветом. Выглядело так же, как во "Властелине колец"", — сказал доктор, к которому попал пострадавший.
Напомним, ранее ученые рассказали, когда людей чаще всего тянет на секс.