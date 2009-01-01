Медленно, но идем вперед. Грузинские контрактники провели идеальную операцию на Донбассе

Бойцы батальона "Донбасс-Украина" за короткое время выстроили укрепрайон "под носом у противника" рядом с Горловкой.
Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.
"Пока шли бои на Светлодарской дуге, контрактники-грузины спланировали и, главное, выполнили операцию идеально — не потеряв ни одного человека. Достойные награды", — пишет журналист.
Кроме того, он отметил, что бойцы батальона "Донбасс-Украина" за рекордно короткий срок выстроили укрепленный район "под носом у противника" рядом с Горловкой.
"Не за рекордами гнались — а берегли жизни бойцов, продвигаясь вперед. В общем, убедился сам: мы освобождаем Украину. Идем вперед. Не так быстро, как хотелось бы. Не так успешно, как там, где мы снимали в эти дни. Не на всех направлениях, где это возможно сделать. Не всех героев наградили. Не всех негодяев наказали. Но теперь мы на полшага ближе к миру. Потому что даже полшага в восточном направлении приближают день окончания войны", — подытожил Цаплиенко.
Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО дали боевикам жесткую ответку под Авдеевкой.