Мешок на голову и пытки током. Как выбивали признание из осужденного в Крыму "диверсанта" Украины

Уголовная статья, по которой осудили харьковчанина, не имеет ничего общего с "делом украинских диверсантов".

Владимир Присич crimeahrg.org

оккупированном Россией Крыму судья Гагаринского районного суда Севастополя Крылло Павел Валерьевич приговорил к 3 годам лишения свободы Владимира Присича, которого в августе 2016 года российские СМИ назвали шпионом украинской разведки в Крыму.

Об этом идет речь в материале "Крымской правозащитной группы".

Сообщается, что уголовная статья, по которой осудили харьковчанина, не имеет ничего общего с "делом украинских диверсантов". При этом в телесюжете российского государственного телеканала "Россия 24" в августе 2016 года было опубликовано видео, на котором Владимир Присич в ходе постановочного допроса дает признательные показания в шпионаже.

В телесюжете Владимира также обвиняют в том, что он сообщник "украинских диверсантов", задержанных ФСБ на границе с Крымом в начале августа 2016 года.

На судебном заседании Владимир Присич заявил, что все признательные показания он давал под пытками.

В приговоре, копией которого располагает Крымская правозащитная группа, сказано, что Владимир Присич признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Выступая в суде с последним словом, украинец заявил, что все обвинения в хранении и транспортировке наркотиков сфабрикованы ФСБ после того, как обвинение в шпионаже полностью развалилось.

"С предъявленным мне обвинением я не согласен в полном объеме, т.к. абсолютно невиновен, моя вина в инкриминируемом преступлении отсутствует, т.к. инкриминируемый мне состав преступления пытаются навязать сотрудники ФСБ, считающие меня шпионом, но не сумевшие это доказать и решившие изолировать меня от общества путем откровенной провокации – "внезапное появление" пакета с наркотиками в кабине моего автомобиля через полдня с момента моего фактического задержания", — заявил Присич.

Владимир Присич сообщил суду, что его задержали 13 августа 2016 года в 11:30 утра в Севастополе. Он заявил, что после задержания у него забрали все вещи, надели на голову мешок и отвезли в Симферополь. После этого его пытали током, таким образом заставив признаться на камеру в шпионаже. Вечером сотрудники ФСБ привезли украинца в Севастополь после 21:00 того же дня и якобы обнаружили в его грузовике свертки с марихуаной. Присич утверждает, что наркотики в его автомобиль подбросили уже после его задержания, т.к. ключи от автомобиля у него были изъяты еще утром.

Присич также заявил суду, что после того, как наркотики нашли, следователь сам заполнил протокол с признательными показаниями и вынудил Присича подписать его, чтоб избежать более серьезного обвинения в шпионаже.

Однако все доказательства, в том числе и свидетельские показания, частично подтверждающие слова обвиняемого, суд во внимание не принял.

Адвокаты украинца заявили, что дело полностью сфабриковано спецслужбами РФ и подали апелляционную жалобу с требованием полностью оправдать Присича.

Отмечается, что в период с августа по ноябрь 2016 года в Крыму были задержаны 9 граждан Украины, которых ФСБ называет "членами диверсионно-террористической группы Минобороны Украины". Среди задержанных: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

Граждане Украины, задержанные в Крыму в период с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых "украинских диверсантов", лишены свободы по политическим мотивам, с нарушением фундаментальных прав и свобод, а значит, являются политическими заключенными.

22 мая адвокат Евгения Панова и жена Алексея Стогния сообщили о новых фальсификациях по этому делу.

Напомним, ранее сообщалось, что один из "крымских диверсантов" заключил досудебное соглашение со следствием.

Фото: crimeahrg.

Видео: Crimean Human Rights Group.