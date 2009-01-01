Месть главарей ДНР. Русских "добровольцев" бросают "на подвалы"

В подвалах боевиков ДНР может содержаться до 3000 человек.

Русские "добровольцы" на Донбассе жалуются на то, что главари ДНР их ненавидят, мстят и бросают "на подвалы" тех, кто приезжает из РФ помогать им воевать.

Российский военный корреспондент Анастасия Михайловская, которая также называет себя "представителем доктора Лизы", заявила, что в подвалах ДНР содержится около 3000 пленников, при чем немалая часть среди них — российские боевики. Сколько человек сидят в подвалах ЛНР — вообще неизвестно, пишет "IV Власть".

Эти данные подтвердил российский блогер Михаил Полынков, соратник бывшего главаря ДНР, офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина), который вербует россиян для отправки их на войну на Донбасс.

"Сейчас я хочу сказать о тех, кто находится "на подвалах" Донецка и Луганска. Многим даже не предъявлено обвинение. К некоторым не пускают не то, что родственников, даже адвокатов. И ведь это не единичные случаи. По словам Анастасии Михайловской, в СИЗО только ДНР находится около трех тысяч человек. О ЛНР, вообще никакой информации. Все, что происходит в последнее время с русскими добровольцами на Донбассе, это месть им за то, что они приехали на помощь тем, кто поднялся против новой киевской власти. Вы можете себе представить, в каких условиях находятся в СИЗО ДНР и ЛНР наши ребята с таким вот "чутким" к ним отношением? Эти условия вряд ли лучше, чему у тех, кто находится в СИЗО киевской хунты", — написал в своем блоге Полынков.

"Стопку уголовных дел мне показывал Захарченко в начале 15 года. С тех пор количество заключенных сильно возросло. По нашим примерным подсчетам составляет около 3 тысяч человек" — рассказала Михайловская в ходе переписки с представительницей ДНР Дарьей Морозовой в Facebook.

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По ее словам, в последнее время также увеличилось количество "российских добровольцев", которые едут в Украину, чтобы воевать против ВСУ.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал, сколько еще российские "командировочные" будут оставаться на Донбассе.