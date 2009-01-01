Между Речью Посполитой и Российской империей. Почему Варшава и Москва цеплялись за Украину

Без Украины не будет "великого" российского государства, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

Несмотря на то, что сейчас Варшава лоббирует интересы Киева в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, Речь Посполитая

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Украина не была "белой и пушистой" в отношении Польши, а Польша не была "белой и пушистой" по Украине. Но надо помнить, что Украина никогда не имела польские земли под своим бунчуком, то есть она никогда полякам ничего не диктовала, не проводила там свою политику. Но польские вожди и короли в свое время держали украинские земли под своим контролем и проводили там свою политику, которая была выгодна, разумеется, им, а не украинцам. Так что в нашем прошлом было всякое", — напомнил историк.

А комментируя вопрос, чем Украина настолько важна для Москвы и почему в нас так вцепилась российская верхушка, Станислав Кульчицкий заметил: "Украина важна для Москвы хотя бы тем, что без Украины не будет Российской империи, не будет "великого" российского государства".

"Но главное — это история. Ведь когда Украина была в составе Советского Союза, то историей Украины можно было пользоваться как историей России. Можно было устанавливать памятники тысячелетию России, хотя российскому государству на самом деле нет еще тысячи лет", — подытожил профессор.

Напомним, ранее историк рассказал, чем вызваны территориальные претензии Польши и Венгрии к Украине.

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фото: tvp.info