"Миллионный оргазм": в Австралии продали самый дорогой фаллоимитатор в мире. Фото

Дилдо инкрустировано 2 тысячами редких бриллиантов и сапфиров, а также украшено строенным жемчужным ожерельем.

Самый дорогой фаллоимитатор в мире. facebook.com/Burns-Jewellers

В Австралии продали самый дрогой фаллоимитатор в мире. Новому владельцу пикантная игрушка обошлась в 1,3 млн фунтов стерлингов — это почти 45,5 млн гривен по нынешнему курсу.

Столь высокая цена объясняется тем, что дилдо инкрустировано 2 тысячами редких бриллиантов и сапфиров, а также украшено строенным жемчужным ожерельем. Его вес составляет один фунт — почти 0,5 кг.

По словам создателя секс-изделия, австралийского ювелира Колина Берна, на создание фаллоимитатора ему понадобилось 15 лет, пишет The Sun.

Берн отметил, что эта вещица призвана стать инструментом для достижения "королевского удовольствия", и пообещал, что она обеспечит "миллионный оргазм". Ювелир уточнил, что в своей работе вдохновлялся ценностью секса для людей.

Напомним, в Америке в честь человека-амфибии из "Формы воды" создали фаллоимитатор. Необычная секс-игрушка получила название "Маленькая жемчужина Амазонки".

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