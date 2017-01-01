Минкульт намерен судиться с УПЦ МП из-за незаконной постройки возле Десятинной церкви

В ведомстве назвали землю под церковным строением наследием ЮНЕСКО.

Минкультуры собирается судится из-за МАФа УПЦ МП Фото: УНИАН

В Министерстве культуры заявили, что строительство МАФа возле фундамента Десятинной церкви в Киеве является незаконной постройкой, и его возведение станет основанием для судебного иска.

В пресс-службе ведомства отмечают, что часовня УПЦ МП расположена на земельном участке, который является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. А строительство на территории памятника национального значения ведет к повреждениям важных объектов культурного значения.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - говорится в сообщении.

В Минкульте добавили, что в рамках действующего законодательства музей может быть истцом в суде в деле против УПЦ МП.

В ведомстве отметили, что намерены принимать участие в рассмотрении данного конфликта, поскольку речь идет о защите памятника национального значения.

Напомним, ранее возле храма УПЦ МП, построенного около фундамента Десятинной церкви, представители националистической организации "СИЧ" и жители столицы собрались на акцию протеста с требованиями о сносе незаконного строения.