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Минобороны о пропавших на Луганщине разведчиках: идет поиск, давайте подождем

Сегодня, 15:51

Мотузяник не уточнил количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти.

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pixabay.com/chief39
В настоящее время идет поиск украинских разведчиков, которые пропали несколько дней назад в зоне АТО на Луганщине. 

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет LIGA.net.

"Пытаемся наладить связь, идет поисковая операция, эта оперативная информация, подробностей сказать не могу", — отметил Мотузяник.

По его словам, это произошло на оккупированной территории Луганской области.  

Мотузяник не стал уточнять количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти. 

"Это все требует проверки, мы этим сейчас занимаемся, давайте подождем", — сказал он. 

Как известно, боевики ЛНР говорят, что группа бойцов АТО могла погибнуть.

11 февраля сообщалось, что в условленное время группа украинских военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь.

 фото: pixabay.com/chief39

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