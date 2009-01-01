Минобороны о пропавших на Луганщине разведчиках: идет поиск, давайте подождем

Мотузяник не уточнил количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет LIGA.net.

"Пытаемся наладить связь, идет поисковая операция, эта оперативная информация, подробностей сказать не могу", — отметил Мотузяник.

По его словам, это произошло на оккупированной территории Луганской области.

Мотузяник не стал уточнять количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти.

"Это все требует проверки, мы этим сейчас занимаемся, давайте подождем", — сказал он.

Как известно, боевики ЛНР говорят, что группа бойцов АТО могла погибнуть.

11 февраля сообщалось, что в условленное время группа украинских военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь.

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