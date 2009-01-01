Митрополита Гузара похоронят 5 июня, во Львове объявлен траур и приспущены флаги

20-миллионная украинская диаспорая разделяет глубокую скорбь УГКЦ.

Митрополит Любомир Гузар УГКЦ

Архиерейская Божественная литургия с чином похорон верховного архиепископа и бывшего главы Украинской греко-католической церквисостоится в понедельник, 5 июня.

Об этом сообщается на сайте УГКЦ.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) вместе с более чем 20-миллионной украинской диаспорой разделяет глубокую скорбь Украинской греко-католической церкви и народа Украины в связи с уходом в вечность верховного архиепископа и бывшего главы УГКЦ Любомира Гузара.

Об этом говорится в заявлении ВКУ, переданном УНИАН.

"В течение всей своей жизни Любомир Гузар верно служил церкви и утверждению в украинском обществе идеалов духовности, милосердия и согласия. Проживая долгое время за пределами Украины, он хорошо знал и понимал мировую украинскую диаспору и был ее мудрым наставником. Пастырское слово Любомира Гузара было для мирового украинства верным указателем, в том числе и после его отхода от руководства УГКЦ, во время Евромайдана и в нынешние тяжелые времена для Украины", — говорится в заявлении.

В ВКУ отметили, что Гузар неоднократно встречался с руководством ВКУ, в частности для обсуждения наиболее эффективных путей поддержки Украины и украинского народа и важности воспитания молодого украинского поколения в христианском и патриотическом духе.

"Многомиллионная украинская диаспора глубоко скорбит в связи с уходом в вечность Любомира Гузара и молится за упокой его души," — заявил президент ВКУ Евгений Чолий.

В связи со смертью Любомира Гузара 1 июня во Львове объявлен день траура, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Согласно распоряжению городского главы Львова, 1 июня в городе объявлен день траура. Будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Львов скорбит по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.

Как сообщал УНИАН, глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годах Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.