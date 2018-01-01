В Британии многодетный отец поделился правилами воспитания детей, составленными умершей женой

Вдовец уверяет, что по этим канонам растут и их внуки.

Мужчина самостоятельно вырастил прекрасных детей Фото: The Sun

56-летний Йен Миллторп из города Гримторп в Британии остался один с восьмью детьми в 2010 году, когда его жена Энджи скончалась от рака

"Я каждый день скучаю по Энджи, мне особенно не хватает ее после рождения наших внуков. Она была бы счастлива обнять их", - цитирует мужчину The Sun.

Супруги, которые были вместе с юношества, поженились в 1985 году, через год на свет появился их первый сын. После того, как у пары родилось трое детей, у Энджи обнаружили рак груди. Болезнь вошла в стадию ремиссии, после чего британка родила еще пятерых детей, но потом выяснилось, что она больна раком легких.

Обреченная на смерть женщина написала мужу свод из 15 правил, которые помогут ему самостоятельно воспитать восьмерых детей.

Фото: The Sun

Кроме обычных указаний вроде "не давай им грызть ногти", "проверяй, что они смотрят по телевизору", "ужинайте всей семьей", "будь с ними построже" и "не давай много сладостей", мать добавила несколько пунктов. Например, "не оставляй Элла одного в ванной". Кроме этого, она перечислила дни рождения всех детей и отметила, что Йен обязательно должен их выучить.

Фото: The Sun

Мужчина уверен, что такое воспитание приносит свои плоды, поскольку младшая дочь с отличием окончила школу, а пятеро внуков, в воспитании которых также используется свод правил Энджи, растут на радость родственникам. Отец большого семейства признается, что прошло уже много лет, но ему очень не хватает супруги.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала первым избранным мировым лидером в истории, который уйдет в декретный отпуск.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram