Мокрый снег и заморозки. Синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

Мокрый снег более вероятен в западных областях, рассказала Диденко.

В Украине ожидается мокрый снег un.ua

В четверг, 15 марта, практически на всей территории Украины ожидается дождь и даже мокрый снег, а потепление прогнозируется 21-22 марта.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Мокрый снег более вероятен в западных областях, также на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Черкащине, Полтавщине, в районе Кропивницкого и Виннице. Ветер, может, и штормовым не будет, но колючим и порывистым — да", — обещает синоптик.

По словам Диденко, облачность с осадками не дадут столбикам термометров подняться в течение четверга выше +4+8 градусов. Ближайшей ночью вообще от 2 мороза до 4 тепла.

"В Киеве четверг также дождливый и холодный, ночью 1-3 тепла, днем +4+6 градусов. Не исключаю завтра в столице мокрый снег", — прогнозирует синоптик, добавляя, что потепление придет в начале следующей недели, 21-22 марта.

Напомним, в День сурка (2 февраля) возле села Гайдары на биостанции Харьковского национального университета им. Василия Каразина местный "метеоролог" — Тимка-второй — предсказал теплую весну.