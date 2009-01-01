"Молодильные яблоки" против старости. Как будут выглядеть люди через 20 лет

Достигнуть качественно нового уровня получится за счет биоинженерии и клонирования тех или иных структур органов.

И через 20 лет мы еще не превратимся в «аватаров» и не начнем изменять цвет кожи и удлинять уши zdravo-bravo.ru

Общемировой тренд, который беспокоит всех государственных экономистов — это удлинение жизни жителей Земли. Так как серьезной бюджетной нагрузкой для любой развитой страны является оплата пенсий и пособий.

Другой стороной медали станет все более растущий спрос на услуги косметологов и пластических хирургов. Ведь даже в глубокой старости захочется вкусить "молодильного яблока" и быть вырванным из костлявых рук двоюродной сестры "старухи с косой", а именно мадам старости.

Не нужно быть Рэем Брэдбери, чтобы сделать вывод о том, что человечество становится все более прогрессивным и технологичным. Тот "гиперскачок", который мы прошли за последние несколько десятилетий, не имел примеров в истории.

Как это сможет отразиться на общих трендах эстетической медицины? Здесь следует выделить несколько основных направлений.

Прежде всего, новые технологии позволят с успехом бороться с увяданием и старением кожи. Косметологические средства и аппаратные методики позволят все более насыщать ткани лица и тела питательными веществами для борьбы со старением. Новейшие биоматериалы и синтетические вещества смогут поддерживать в "молодом состоянии" основные элементы кожи долгие годы.

Избирательное действие препаратов, ослабляющих действие мимических морщин, станет еще более безопасным и длительным.

И аппаратная косметология станет более глобально подходить к процедурам омоложения. Эти методики в стационарных камерах позволят реализовывать общее омолаживающее действие на организм и поверхность тела.

Что смогут предложить пластические хирурги для пациентов, "ищущих вечную молодость"? Объем оперативных вмешательств будет все больше смещаться в сторону "офисной хирургии". Что это значит? Сократится не только время операций, но и реабилитация станет короче.

Громадным успехом будут пользоваться биоимпланты всевозможных модификаций. Речь идет не только о груди. Данные импланты станут еще более легкими, нивелируя такие эффекты, как опущение груди при слишком мягких тканях. Возможно, будут применены новые материалы для их наполнения, которые придут на смену биологическому силикону.

Учитывая, что высокотехнологичное общество станет более ленивым, будет существовать огромный спрос и на другие виды имплантов. Например, ягодиц и кубиков брюшного пресса, а импланты, имитирующие бицепсы и трицепсы, — станут общепринятыми и не будут вызывать столь бурное обсуждение в обществе, как сейчас.

На мой взгляд, самое грандиозное развитие получит реконструктивная хирургия. Она будет успешно бороться с последствиями аварий, травм и врожденных эстетических аномалий. Достигнуть качественно нового уровня получится за счет биоинженерии и клонирования тех или иных структур органов.

Как это будет работать? При получении человеком значительных ожогов, его кожу искусственно "вырастят" в специальной камере и пересадят обратно. То же можно будет сделать и с элементами костного скелета лица, хрящами носа и ушей. Рутинной станет технология выращивания внутренних органов для доноров, которые будут ожидать трансплантацию.

Как вы видите, через 20 лет мы еще не превратимся в "аватаров" и не начнем изменять цвет кожи и удлинять уши. Вот только хочется стать более сплоченными и больше верить друг другу, как жители этого далекого вымышленного мира. Тогда внутренняя гармония позволит и нашему телу не увядать долгие годы.

Андрей Якобчук, пластический хирург, маммолог, онкомаммолог

фото: zdravo-bravo.ru