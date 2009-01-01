Морозы возвращаются. Синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

Завтра крайне неблагоприятная погода ждет юг и восток Украины, сообщила Диденко.

Синоптик предупредила об изменении погоды hqoboi.com

После сегодняшнего существенного потепления завтра-послезавтра в Украину вторгнется холодный воздух с севера, в ночь на воскресенье, 26 февраля, ожидается 1-6 градусов мороза.

Днем 26 февраля прогнозируется +2+7 градусов, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завтра крайне неблагоприятная погода ждет юг и восток Украины. В Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре, Донецке, Луганске, Харькове, Полтаве и в окружающих их районах пройдут дождь, возможен мокрый снег. И осадки в этих местностях могут быть даже сильными", — говорится в ее сообщении.

На западе ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории облачно, небольшие осадки, которые будут чередоваться с прояснениями.

"В воскресенье осадков будет немного, разве на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Харьковщине и Луганщине. Но, повторю, везде — холодно", — прогнозирует синоптик.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в феврале в нашей стране стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.