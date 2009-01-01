"Морпехам" ДНР и стрелкам ЛНР надоело рыть окопы, массово бегут из частей

"Комендатуры" проводят комплексные мероприятия по задержанию и возвращению дезертиров в свои подразделения.

Боевик в окопе, иллюстрация twitter.com/dubovoyslavyans

Растет количество случаев, особенно из тех подразделений "армии" ЛДНР, которые привлечены к работам по инженерному оборудованию боевых позиций.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, больше всего таких случаев отмечено в 3-й отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) и 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск). Кроме того, увеличивается количество дезертиров в 2-й отдельной мотострелковой бригаде (Луганск), что связано с попыткой уйти от ответственности за хищение военного имущества.

В связи с этим российское оккупационное командование усилило комендантский службу в тыловых районах, проводятся комплексные мероприятия по задержанию и возвращению дезертиров в свои подразделения, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что в оккупационных войсках продолжаются случаи грубых нарушений воинской дисциплины. Одним из таких случаев является то, что командир "морпехов" ДНР расстрелял рядового боевика.