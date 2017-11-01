Морпехи Индонезии проводят учения на украинском БТР-4М, опубликованы фото и видео

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1 / 3 В Индонезии проводят учения на украинском БТР-4М (Укроборонпром)

Главные преимущества машины — надежность, точность, многофункциональность и простота эксплуатации.

В Индонезии проводят учения на украинском БТР-4М Укроборонпром

Украинские бронетранспортеры-амфибии БТР-4М успешно эксплуатируют подразделения морской пехоты Индонезии.

Военные говорят, что главные преимущества машины — надежность, точность, многофункциональность и простота эксплуатации, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Бронетранспортеры способны не только преодолевать водные препятствия, но и переплывать моря десятки километров. Максимальная дальность поражения целей — до 4 километров, а темп стрельбы достигает 330 выстрелов в минуту.

С начала 2017 пять БТР-4М успешно прошли все тестовые испытания, приняли участие в 100-километровом марше в условиях тропического климата и горного рельефа.

Напомним, ранее сообщаелось о водных испытаниях украинского БТР-4 "Буцефал".

Фото: ukroboronprom.com.ua.

Видео: @ukroboronprom.