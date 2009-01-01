"Морпехи" с пренебрежением относятся к боевикам ДНР и дерутся на почве национальной вражды

Местные жители обвиняют "морпехов"из числа граждан РФ в кражах и незаконном завладении имуществом.

Среди личного состава 9 отдельного штурмового полка морской пехоты террористической ДНР растет количество столкновений на почве национальной вражды. Морпехи также проявляют пренебрежение к военнослужащим из состава местных жителей.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

"Военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты из числа граждан РФ проявляют пренебрежение к военнослужащим из состава местных жителей. Растет количество случаев несанкционированной конфискации транспортных средств и других материальных средств россиянами с целью собственного обогащения", — говорится в сообщении разведки.

Кроме того, среди "морпехов" растет количество столкновений на почве национальной вражды.

По информации ГУР, российские военные, несмотря на профилактику оккупационной власти, продолжают совершать различного рода преступления: грабежи, завладение имуществом и др.

Так, местные жители н.п.Безименное обвиняют морпехов из числа граждан РФ "в кражах и незаконном завладении имуществом. В частности, в ограблении в ночь с 23 на 24 января 2017 продуктового магазина на местном рынке".

Ранее в разведке рассказали, как "морпехи" ДНР массово косят от "службы".