Мощные пушки и управляемые ракеты. В 2016 году ВСУ получили более 50 новых БТР-3

"Киевский бронетанковый завод" завершил монтаж нового цеха по производству корпусов для БТР-3.

В 2016 году ВСУ получили более 50 новых БТР-3 wikipedia.org

В 2016 году ГП "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав госкорпорации "Укроборонпром" , произвело для Вооруженных сил Украины более полусотни новых БТР-3.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Эти новые бронированные машины, оснащенные боевыми модулями с мощным пушечным и управляемым ракетным вооружением, усилили ряды Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии", — отмечается в сообщении.

Кроме этого, силами завода в течение 2016 года было отремонтировано около 140 единиц бронетехники и другого тяжелого вооружения. Большинство из них — силами ремонтных бригад, которые восстанавливали военную технику непосредственно в полевых условиях зоны АТО.

В "Укроборонпроме" напомнили, что "Киевский бронетанковый завод" завершил монтаж нового цеха по производству корпусов для БТР-3. Для этого предприятие организовало современное сборочно-сварочное производство.

"Благодаря налаживанию нового этапа производства завод получил возможность принципиально, в разы нарастить производство, сократить расходы и заложить новый технологический потенциал предприятия. Это является еще одним важным шагом в развитии украинского производства бронетанковой техники", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создали беспилотный мини-БТР "Фантом".