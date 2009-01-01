Мощный кран-манипулятор и камеры обзора. В Украине создали бронемашину для разминирования

Кабина — бронированная, двухместная, оборудована пулестойким стеклом с подогревом, двумя люками в верхней части.

В Украине создали бронемашину для разминирования autokraz.com.ua

В Украине разработали специальный автомобиль КрАЗ-6322 ПМ-В (пиротехническая машина тяжелого типа).

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "АвтоКрАЗа".

Отмечается, что спецавтомобиль предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузке, разгрузке взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения.

Автомобиль оборудован камерами переднего и заднего обзора, видеорегистратором, сигнально-громкоговорящим устройством, проблесковыми маяками с защитными решетками, электрическим подогревом зеркал заднего вида, штатной климатической установкой и т. д.

У автомобиля в наличии — грузовой отсек, отделенный от отсека спецоборудования бронированной перегородкой. Его внутренняя поверхность покрыта жароогнестойким материалом. В грузовом отсеке размещены два металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора.

Есть также отсек, расположенный между кабиной и грузовым отсеком, предназначенный для размещения экипировки, технологического оборудования и инструмента.

Кабина — бронированная, двухместная, оборудована пулестойким стеклом с подогревом, двумя люками в верхней части.

Кран-манипулятор — PALFINGER, с механическим приводом и тяговым усилием 12 т дополнительно оборудован камерой обзора с передачей изображения на монитор в кабине. Управление краном-манипулятором осуществляется с помощью дистанционного пульта с расстояния 10 м.

"Такие пиротехнические спецмашины, оснащенные самым современным оборудованием, очень актуальны на востоке страны для очистки земли Донбасса от смертоносных взрывных устройств", — заявили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создали новую модель грузовика.

Фото: autokraz.com.ua.