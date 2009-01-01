Москва сливает Крым. В Симферополе появились листовки против политики Кремля, опубликованы фото

В листовках говорится, "измена Крыму происходит на наших глазах".

Такие листовки развешены по всему Симферополю. Facebook.com

В оккупированном Симферополе появились листовки, в которых идет речь о том, что сейчас происходит "слив" аннексированного Крыма.

Об этом сообщает брат народного депутата Украины Мустафы Найема, боец АТО Маси Найем на своей странице в Facebook.

Как говорится в объявлениях, "измена Крыму происходит на наших глазах".

"В Крыму местное население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре. Вот такие листовки развешены по всему Симферополю", — пишет Наем.

"Москва сливает Крым! Предательство Крыма происходит на наших глазах! Трамп передумал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине!!

Следующий — Крым! Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море!

Приезжие уже покуют чемоданы и отправляют семьи назад! Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу! Наш Крым", — говорится в листовке.

Наем также отмечает, что "прошло почти три года и до них таки дошло то, что мы знали еще на Майдане — России мы нужны исключительно в виде послушного и малообразованного быдла".

Напомним, ранее нардеп Мустафа Джемилев отмечал, что содержание оккупированного Крыма обходится России очень дорого, потому есть вероятность, что через некоторое время Кремль от него откажется. А санкции, введенные Западом против РФ, даже если не будут усилены, приведут к неизбежному ее краху.