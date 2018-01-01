"Может, осложнения будут?". В Сети потроллили новость о болезни Путина

Один из интернет-пользователей предположил, что президент РФ "ушел в запой".
В частности, российский журналист Александр Сотник опубликовал на своей странице в Facebook анекдот о главе РФ:
"Вова простудился. Приходит к доктору:
— Похоже, у меня простуда.
— Это у людей простуда, а у Х**ла — простудифилис".
"Может, осложнения будут?", — задался вопросом Der Steppenkatz.
"Ушел в запой вместе с кожугетом))", — пошутил Андрей Ключников.
"А нехр*н было в проруби купаться (на Крещение — Ред.) под камеры", — полагает Jacob Feldman.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что российский лидер простудился, но на рабочем графике болезнь не отразится. Напомним, в январе спикер утверждал, что глава России "абсолютно здоров" и "может дать фору многим".