"Может, осложнения будут?". В Сети потроллили новость о болезни Путина

Один из интернет-пользователей предположил, что президент РФ "ушел в запой".

В Сети подшутили над новостью о том, что Владимир Путин простудился Reuters

В Сети интернет-пользователи потроллили новость о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин простудился.

В частности, российский журналист Александр Сотник опубликовал на своей странице в Facebook анекдот о главе РФ:

"Вова простудился. Приходит к доктору:

— Похоже, у меня простуда.

— Это у людей простуда, а у Х**ла — простудифилис".

"Может, осложнения будут?", — задался вопросом Der Steppenkatz.

"Ушел в запой вместе с кожугетом))", — пошутил Андрей Ключников.

"А нехр*н было в проруби купаться (на Крещение — Ред.) под камеры", — полагает Jacob Feldman.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что российский лидер простудился, но на рабочем графике болезнь не отразится. Напомним, в январе спикер утверждал, что глава России "абсолютно здоров" и "может дать фору многим".