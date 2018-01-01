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Можно смотреть без звука: польские певицы сняли провокационный клип в поддержку сборной по футболу

Сегодня, 14:07

Сестры Годлевские выпустили ролик, отснятый на футбольном поле в минимуме одежды.

Сестры Годлевские, клип, Польша
Сестры Годлевские предстали в клипе практически обнаженные Кадр: facebook.com/siostrygodlewskie
Польский дуэт сестер Годлевских выпустил откровенный клип в поддержку сборной Польши по футболу на предстоящем ЧМ-2018.

Горячий клип девушки выложили на своей странице в Facebook. В ролике сестры появляются в мини бикини белого цвета – это вся одежда жарких брюнеток. "Футболки" в цветах национального флага они нарисовали в стиле бодиарт.

Аудитория разделилась на две части: одни считают клип чрезвычайно удачным и зажигательным, другим же он показался слишком откровенным, чуть ли не "18+".

Ранее мексиканские футболисты устроили оргию  с проститутками перед ЧМ-2018.

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Теги:  
ЧМ-2018, сборная Польши, Польша, видео
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