Можно смотреть без звука: польские певицы сняли провокационный клип в поддержку сборной по футболу

Сестры Годлевские выпустили ролик, отснятый на футбольном поле в минимуме одежды.

Сестры Годлевские предстали в клипе практически обнаженные Кадр: facebook.com/siostrygodlewskie

Польский дуэт сестер Годлевских выпустил откровенный клип в поддержку сборной Польши по футболу на предстоящем ЧМ-2018.

Горячий клип девушки выложили на своей странице в Facebook. В ролике сестры появляются в мини бикини белого цвета – это вся одежда жарких брюнеток. "Футболки" в цветах национального флага они нарисовали в стиле бодиарт.

Аудитория разделилась на две части: одни считают клип чрезвычайно удачным и зажигательным, другим же он показался слишком откровенным, чуть ли не "18+".

Ранее мексиканские футболисты устроили оргию с проститутками перед ЧМ-2018.

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