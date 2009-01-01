Мужчина отрезал себе мошонку из-за одиночества

Казах потерял надежду обрести семью и "наказал" себя.

Мужчина радикально "полечил" одиночество

Житель казахстанского Шымкента самостоятельно кастрировал себя, объяснив такой поступок отсутствием семьи и детей, сообщает местный телеканал TVK.

54-летнего казахстанца госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он отрезал себе мошонку. Прибывшим на место медикам мужчина сказал, что на этот поступок его толкнуло одиночество — он устал жить без семьи и детей.

"Он удалил себе мошонку. Поступил к нам очень тяжелым. Несколько дней он проведет в урологическом отделении", — сообщил врач-уролог Арман Бейсенов.

Мужчине была сделана экстренная операция, его состояние оценивается как стабильное.