Мужчина с двумя пенисами рассказал подробности своей сексуальной жизни

Мужчина рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался.
Он считает себя уникальным и полностью доволен своей сексуальной жизнью, пишет The Sun.
По его словам, оба его половых органа функционируют нормально.
Он также отметил, что каждый его член обладает эрекцией и может получать оргазм во время мастурбации. Но большее удовольствие мужчина испытывает при интимных отношениях с женщинами.
Обладатель двух пенисов говорит, что женщины относятся к его физиологической аномалии спокойно. Но мужчины, когда узнают об особенности тела, всегда проявляют удивление.
Он рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался.
Напомним, ученые объяснили, почему женщины отказываются от секса чаще, чем мужчины.