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Мужчина с двумя пенисами рассказал подробности своей сексуальной жизни

Сегодня, 05:57

Мужчина рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался. 

интим, секс
vladtime.ru
Мужчина с двумя пенисами, который не хочет раскрывать своего имени, подробно рассказал о своей сексуальной жизни.

Он считает себя уникальным и полностью доволен своей сексуальной жизнью, пишет The Sun.

По его словам, оба его половых органа функционируют нормально.

Он также отметил, что каждый его член обладает эрекцией и может получать оргазм во время мастурбации. Но большее удовольствие мужчина испытывает при интимных отношениях с женщинами.

Обладатель двух пенисов говорит, что женщины относятся к его физиологической аномалии спокойно. Но мужчины, когда узнают об особенности тела, всегда проявляют удивление.

Он рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался. 

Напомним, ученые объяснили, почему женщины отказываются от секса чаще, чем мужчины.
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пенис, секс, два пениса
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