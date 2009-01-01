Муженко назвал боевые потери армии Украины в ходе АТО

На Донбассе были ранены 8 тыс. наших военных, отметил начальник Генштаба ВСУ.

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Начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украинызаявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результатепогибли 2 тыс. 197 военнослужащих страны, 8 тыс. — ранены.

Об этом он рассказал на брифинге, пишут "Українські Новини".

По его словам, с 9 до 15 февраля на фронте наблюдалось снижение активности боевиков.

"Боевые потери составили 2 тыс. 197 человек только погибшими и 8 тыс. человек ранеными... украинские военные в несколько раз реже открывают огонь в ответ, чем боевики обстреливают позиции сил АТО", — отметил Муженко.

Ранее в Минобороны сообщили, что в 2016 году боевые потери украинской армии составили 211 человек, а небоевые — 256. Ознакомиться со сведениями оборонного ведомства можно здесь.