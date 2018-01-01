Музыка и секс. В Испании пилоты устроили групповой секс со стюардессами: видео

Развратная вечеринка была запечатлена камерой в одном из отелей испанской столицы - Мадрида.

Скриншот из видео

В сеть "слили" видео, на котором группа обнаженных мужчин и женщин устроила караоке-вечеринку, плавно перетекшую в групповой секс.

Как сообщает британский таблоид The Sun, вечеринка была запечатлена камерой в одном из отелей испанской столицы - Мадрид. В ней якобы принимали участие пилоты и стюардессы в перерыве между рейсами.

На данный момент в "коллективном разврате" подозреваются сотрудники двух китайских авиакомпаний — China Eastern Airlines и Shanghai Airlines.

Однако представители авиаперевозчиков заявляют, что данный видеоролик не имеет никакого отношения к их сотрудникам и, скорее всего, является постановочным и провокационным.

Напомним, ранее во Вьетнаме полуголые модели устроили шоу для футболистов.