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"Мы вернемся с победой". Бойцы АТО с передовой опубликовали видеопоздравление с Новым годом

Сегодня, 16:17

Бойцы желают украинцам счастья и мирного неба.

Военные, украинские, Краматорск
Украинские военные на Донбассе Reuters
Украинские военные с передовой записали новогоднее видеопоздравление своим близким и всем украинцам.

Соответствующий ролик размещен на портале YouTube.

В первую очередь они желают украинцам счастья и мирного неба. "Всего самого лучшего. Мы вернемся с победой обязательно", — говорит боец.

"Всем желаю счастья и здоровья и скорейшего окончания войны", — добавляет другой. Бойцы обещают вернуться домой.

Напомним, волонтеры фонда "Вернись живым" подготовили новогоднее видео с поздравлениями украинцам от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях.

Видео: Військове телебачення України.

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АТО, Новый год, поздравление, Украина, Донбасс
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