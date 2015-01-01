"Мы вернемся с победой". Бойцы АТО с передовой опубликовали видеопоздравление с Новым годом

Бойцы желают украинцам счастья и мирного неба.

Украинские военные на Донбассе Reuters

Украинские военные с передовой записали новогоднее видеопоздравление своим близким и всем украинцам.

Соответствующий ролик размещен на портале YouTube.

В первую очередь они желают украинцам счастья и мирного неба. "Всего самого лучшего. Мы вернемся с победой обязательно", — говорит боец.

"Всем желаю счастья и здоровья и скорейшего окончания войны", — добавляет другой. Бойцы обещают вернуться домой.

Напомним, волонтеры фонда "Вернись живым" подготовили новогоднее видео с поздравлениями украинцам от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях.

Видео: Військове телебачення України.