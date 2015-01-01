"Мы вернемся с победой". Бойцы АТО с передовой опубликовали видеопоздравление с Новым годом

Бойцы желают украинцам счастья и мирного неба.
Соответствующий ролик размещен на портале YouTube.
В первую очередь они желают украинцам счастья и мирного неба. "Всего самого лучшего. Мы вернемся с победой обязательно", — говорит боец.
"Всем желаю счастья и здоровья и скорейшего окончания войны", — добавляет другой. Бойцы обещают вернуться домой.
Напомним, волонтеры фонда "Вернись живым" подготовили новогоднее видео с поздравлениями украинцам от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях.
Видео: Військове телебачення України.