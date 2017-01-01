На Бали похотливая обезьяна залезла женщине в декольте на глазах у мужа: видео

Обезьяна сначала сидела на плече у женщины, перебирая ее волосы.
Обезьяна сначала сидела на плече у женщины, перебирая ее волосы и играя с ними. Соответствующая видеозапись опубликована на Unilad.
Впоследствии примат спустился по руке женщины на ногу и неожиданно начал щупать ее грудь. После этого обезьяна вызывающе засунула руку девушке под майку, а еще позже стянула ее так, что у женщины виднелась грудь.
Во время всего процесса муж героини отшучивался, говоря: "Погоди, она моя жена".
"Обезьяна лезла к моей груди и пыталась выкормить сама себя грудью после того, как посидела на моем плече и поиграла с моими волосами. Это было весело", - написала женщина в социальной сети после комичной ситуации.