На Бирючем острове развернули сеть пляжных веб-камер

На острове гармонично сочетаются уникальные природные факторы — чистейшее море, широкие песчаные пляжи, заповедные массивы.
Бирючий, который ранее был известен исключительно как заказник со строгой пропускной системой, сегодня является открытым для посещения самостоятельным курортом, предлагающим эксклюзивный островной VIP-отдых на Азовском море, реальной альтернативой которому является разве что Кинбурнская коса.
Продемонстрировать подобные изменения региона и раскрыть потенциал курорта при помощи визуальной коммуникации — главные цели, обозначенные организаторами новой сети онлайн-трансляций с Бирючего.
"Формально Бирючий остров является частью курортного поселка Кирилловка, но по факту он представляет собой обособленный регион, в котором гармонично сочетаются уникальные природные факторы — чистейшее море, широкие песчаные пляжи, заповедные массивы и расположенное в непосредственной близости комфортабельное жилье классов "премиум" и VIP. При наличии таких данных Бирючий имеет все шансы стать популярной рекреацией — при условии, что целевая аудитория получит в полном объеме достоверную информацию о перспективах отдыха в рамках региона и сделает собственные выводы относительно того, стоит ли лететь за океан в поисках уединенного отдыха на островах, если в нескольких часах езды от дома есть подобное предложение, к тому же по более низкой цене. Для реализации данной цели нами и были запущены новые веб-камеры на Бирючем", — рассказал Евгений Смельчаков, главный редактор независимого информационно-аналитического проекта "Кирилловка.Укр", по инициативе которого стартовала программа по улучшению связи с общественностью, главным пунктом которой и является создание единой сети онлайн трансляций на Азовском море.
Напомним, ранее медиа-проектом были установлены веб-камеры в Кирилловке, Бердянске, Геническе, на Арабатской стрелке — в Генгорке, Счастливцево, Стрелковом и в поселках Приазовья — Степановке Первой, Приморске и Приморском Посаде. По состоянию на конец августа 2017 года сеть насчитывает более 35 единиц оборудования, часть которого осуществляет передачу звука. Кроме редакции НИАП "Кирилловка.Укр", в организации и поддержке прямого вещания с курортов приняли участие представители муниципалитетов и туристического бизнеса в регионах.