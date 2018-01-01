На борту могут находиться тонны золота. Найден затопленный 113 лет назад российский крейсер: видео

Корабль сильно пострадал из-за военных действий, но хорошо сохранилась палуба крейсера, а также его орудия.
Находку на морском дне обнаружила южнокорейская компания Shinil Group, сообщает агентство Yonhap News Agency.
"Мы обнаружили корпус "Дмитрия Донского" на глубине 434 метра в 1,3 километра от Уллындо", — рассказали в Shinil Group.
При этом исследователи сумели найти название корабля, написанное на его корме. Он сильно пострадал из-за военных действий, но хорошо сохранилась палуба крейсера, а также орудия калибром 152 и 203 миллиметра и якорь. В ближайшее время планируется начать работы по подъему крейсера.
Отметим, что "Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году, принимал участие в Русско-японской войне. Крейсер получил серьезные повреждения во время Цусимского сражения в 1905 году и был затоплен экипажем.
Кроме того, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что на борту "Донского" могли находиться около 200 тонн золота. Якобы его перегрузили с тонущего транспортного корабля во время Цусимского сражения.
Напомним, ранее сообщалось, что возле Севастополя обнаружили затонувшую российскую подлодку.
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