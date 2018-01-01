На борту могут находиться тонны золота. Найден затопленный 113 лет назад российский крейсер: видео

Корабль сильно пострадал из-за военных действий, но хорошо сохранилась палуба крейсера, а также его орудия.

Найден затопленный российский крейсер «Дмитрий Донской» polytech21.ru

В Японском море на расстоянии 1,3 километра от побережья южнокорейского острова Уллындо обнаружен крейсер Российского императорского флота "Дмитрий Донской".

Находку на морском дне обнаружила южнокорейская компания Shinil Group, сообщает агентство Yonhap News Agency.

"Мы обнаружили корпус "Дмитрия Донского" на глубине 434 метра в 1,3 километра от Уллындо", — рассказали в Shinil Group.

При этом исследователи сумели найти название корабля, написанное на его корме. Он сильно пострадал из-за военных действий, но хорошо сохранилась палуба крейсера, а также орудия калибром 152 и 203 миллиметра и якорь. В ближайшее время планируется начать работы по подъему крейсера.

Отметим, что "Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году, принимал участие в Русско-японской войне. Крейсер получил серьезные повреждения во время Цусимского сражения в 1905 году и был затоплен экипажем.

Кроме того, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что на борту "Донского" могли находиться около 200 тонн золота. Якобы его перегрузили с тонущего транспортного корабля во время Цусимского сражения.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Севастополя обнаружили затонувшую российскую подлодку.

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