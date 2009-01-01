На Буковине чиновники украли 800 тысяч, выделенные на ремонт дорог

В контракте указывалось, что на ремонт дороги выделялось 1,3 миллиона гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дороги местного значения в Черновицкой области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что один из сельсоветов Хотинского района Буковины заключил договор на восстановление дорожного покрытия с частным дорожно-ремонтным предприятием, общая стоимость которого составила почти 1 миллион 300 тысяч гривен.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что подрядчики, по предварительному сговору с должностными лицами сельсовета, внесли недостоверные данные в акты выполненных работ. Дельцы, в частности, значительно завысили расходы на материалы и объемы произведенного ремонта. Несмотря на невыполнение условий договора, чиновники подписали акты. Общая сумма государственных средств, присвоенных злоумышленниками, составляет более 800 тыс. грн.

Одному из чиновников органов местного самоуправления, инженеру по техническому надзору и директору частного предприятия сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018-м году на строительство дорог в Украине будет выделено 30 млрд грн.