На Буковине таможенники погорели на крупной взятке, опубликованы фото

Среди задержанных — руководитель структурного подразделения и два инспектора таможни.

На Буковине сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры области задокументировали преступную схему, организованную должностными лицами международного автомобильного пункта пропуска.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, среди задержанных — руководитель структурного подразделения и два инспектора таможни.

"За беспрепятственный ввоз на территорию Украины автомобилей в иностранной регистрации, должностные лица требовали по 200 долларов за один автомобиль. Правоохранители изъяли более 200 тыс. долл, задержаны пятеро человек", — сказал заместитель председателя Нацполиции — начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Правоохранители установили, что должностные лица таможенного пункта пропуска организовали преступную схему, по которой граждане-нерезиденты беспрепятственно ввозили автомобили иностранной регистрации. Все транспортные средства были оформлены на подставных лиц.

В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики Нацполиции и следователи прокуратуры в Черновицкой области задокументировали получение злоумышленниками 25 тыс. гривен взятки.

"В схеме были задействованы начальник одного из структурных подразделений международного автомобильного пункта пропуска, инспекторы и посредники. По такой схеме только в течение двух месяцев было ввезено более 800 автомобилей", — подчеркнули в пресс-службе.

По словам заместителя Купранца, 6 сентября оперативники с привлечением спецназа КОРД провели 14 обысков.

На таможне правоохранители обнаружили более 4 тыс. долл. и 23 тыс. грн. У одного из фигурантов дела по месту жительства изъяли более 100 тыс. долл., 4 тыс. евро и оружие.

"Полицейские изъяли черновые записи, свидетельствующие о миллионных прибылях задержанных. В настоящее время проверяется причастность к указанной преступной схеме и распределения взяток других работников таможни, в том числе ее руководства", — сказали в пресс-службе.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, в Украине хотят ввести новые штрафы для владельцев авто на иностранных номерах.

фото: npu.gov.ua