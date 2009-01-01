На Буковине задержали торговца оружием, которое поставляли из зоны АТО

Торговец оружием является секретарем общественной организации "Антикоррупционное движение" в Выжницком районе.

В Черновицкой области в селе Лекечи Вижницкого района сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами КОРДа задержали мужчину, который сбывал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, поступавшие из зоны проведения АТО.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 50-летний житель вместе с сообщниками сбывает оружие, боеприпасы и взрывные устройства на территории Черновицкой области. Опасный "товар" поступал злоумышленникам из зоны проведения антитеррористической операции. Также полицейскими проверяются другие каналы поступления оружия".

Полиция выяснила, что мужчина ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В 2015 году освободился из исправительного учреждения. Сейчас является секретарем общественной организации "Антикоррупционное движение" в Выжницком районе.

Полицейские поймали злоумышленника при попытке сбыта оружия, а именно — карабина иностранного производства без маркировки и двух гранат типа РГД-5. Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства у задержанного изъяты.

Также следователями проведен ряд обысков у его возможных сообщников. У одного из них обнаружены и изъяты две незарегистрированные винтовки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, во Львове правоохранители задержали членов организованной преступной группировки, которая терроризировала местных жителей.

Фото; Видео: cv.npu.gov.ua