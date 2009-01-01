На Черкасчине 16 суток горят торфяники, опубликованы фото

Удалось ликвидировать возгорание на площади в 36 га, а продолжают гореть очаги торфа на площади 15 га.

dp.dsns.gov.ua На Черкасчине вблизи поселка Ирдынь спасатели 16-е сутки тушат пожар на торфяниках. По состоянию на утро, 3 октября, удалось ликвидировать возгорание на площади в 36 га, продолжают гореть очаги торфа на площади 15 га.

Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ликвидацией пожара занимаются силы и средства Черкасского сводного отряда, пожарная и специальная техника Белозерского и Дубеевского лесничеств, пожарные расчеты местной пожарной охраны и Министерства обороны, ГП "Черкассыторф".

В состав группы задействованы также 35 офицеров и курсантов Черкасского института пожарной безопасности. На месте работают представители Национальной полиции и скорой медицинской помощи.

Для обеспечения работ из бюджетов задействованы резервные фонды Черкасской районной и областной государственной администраций.

Личный состав обеспечен питьевой водой и продуктами питания, техника-горюче-смазочными материалами.

Всего на месте работает 36 единиц техники и 110 специалистов. Создано 5 оперативных участков, работает 42 пожарных ствола.

Представителями лесного хозяйства с помощью тракторов проведено обвалование почвы для недопущения распространения пожара и созданы мелиоративные полосы вокруг опасных участков.

Бульдозерами осуществлены работы по обвалованию и рекультивации торфяных очагов. Для создания еще одного оперативного участка проложена просека, по которой проложена специальная магистральная линия.

С помощью насосов удалось поднять уровень воды и наполнить водой специальные канавы вокруг очагов пожара и искусственное водохранилище, созданное для нужд пожаротушения.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар.